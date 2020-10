Mouscron: un budget 2021 face aux incertitudes liées à la crise sanitaire Mouscron - Comines M. Del. © VILLE DE MOUSCRON

L'échevine des Finances, Ann Cloet, explique que le budget 2021 a été plus difficile à élaborer que les précédents.



Cette période de l’année est synonyme de présentation de la modification budgétaire et du budget du côté de la cité des Hurlus. Crise sanitaire oblige, c’est par visioconférence que l’échevine des Finances, Ann Cloet, s’est adressée à la presse ce lundi.



Cette dernière s’est dans un premier temps penchée sur la troisième modification budgétaire, la deuxième portant sur le Covid-19. "Le résultat de cette modification budgétaire permet d’augmenter les provisions au service ordinaire de 1,5 million d’euros pour un total, en 2020, de 3,8 millions d’euros." Une provision qui sera affectée pour moitié à la dotation au CPAS et pour l’autre aux dépenses de personnel du nouveau cadre. L’échevine se montre toutefois vigilante concernant ce chiffre. "Il faudra effectivement voir comment cela va se passer en ces derniers mois de l’année avec la crise sanitaire que nous connaissons et qui nous procure énormément d’incertitudes."



Concernant le budget 2021, Ann Cloet ne le cache pas, son élaboration a été plus difficile que pour les précédents. "Habituellement, on regardait l’évolution en cours d’année mais, avec le Covid, certaines choses restent hypothétiques. On a fait le choix de comparer par rapport au budget initial de 2020 et on espérait un retour à la normale début 2021. Malheureusement, je crains, et je ne suis pas la seule, que cela ne sera pas le cas. Il y aura pas mal de variations."