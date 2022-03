Recueilli par le refuge de la Cité des Hurlus, le chien semble avoir un bon état de santé général. "Aucune puce, noeuds ou autres signes de maltraitance ont été constatés". Depuis la mise en place de ses fonctions, c'est la première fois que Laura Willen fait face à un abandon aussi cruel. "Le dossier a été remis à l'agent constatateur ainsi qu'à la cellule du bien-être animal de Mouscron afin de dépêtrer le vrai du faux".

Malgré le dévouement quotidien de tous les refuges de notre région pour récupérer les animaux, des personnes sont donc encore capables de commettre l'impardonnable. "Certains ont honte d'aller déposer leur animal auprès d'un refuge. De plus, ils font attention à l'argent et veulent donc éviter de débourser 30 euros pour l'abandonner". Aujourd'hui sauvé et entre de bonnes mains, ce chien de la race terrier, espère sans aucun doute vivre des jours meilleurs.