La crise sanitaire du Covid-19 n'aura pas eu raison de la traditionnelle distribution de poules de la cité des Hurlus mais elle oblige certaines adaptations.







Voilà de nombreuses années que la Ville de Mouscron organise, tous les deux ans, une grande distribution de poules. Adopter une poule permet en effet de réduire notamment sa quantité de déchets tout en bénéficiant d'une récolte régulière en œufs.Vu la crise sanitaire du Covid-19, la distribution va prendre une forme inédite. En effet, elle sera organisée sous forme d'un drive ! Elle se tiendra ce vendredi 29 mai, entre 18h et 19h30 à la Vellerie.Afin de pouvoir adopter ces deux poules par foyer, il fallait répondre à certaines conditions, comme ne pas déjà en avoir et s'engager, notamment, à les garder pendant au moins deux ans.Un nouveau tutoriel a été réalisé pour promouvoir et expliquer l'utilisation des poules en vue de diminuer les déchets organiques des ménages. La vidéo est à découvrir ci-dessous.