Carnet à la main pour pouvoir noter l'essentiel durant l'audience, Franck (prénom d'emprunt) a tout l'air d'un homme sérieux et exemplaire. Et pourtant, l'homme se trouvait ce lundi devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour détention d'images pédopornographiques. Ainsi, 36 images de jeunes filles mineures ont été retrouvées sur une clé USB et 345 fichiers sur son ordinateur personnel.

"Je conteste les faits. Les images retrouvées sur la clé USB ont été téléchargées, il y a 20 ans, juste avant mon mariage. Ces dernières provenaient d'un site que je pensais sûr. En ce qui concerne les fichiers sur l'ordinateur, ce sont principalement des photos de Lucie (prénom d'emprunt). En tant qu'enseignant, je suivais son travail de fin d'études. Une fois à l'université, nous avons continué à correspondre, c'est elle qui m'envoyait des photos dénudées", a précisé le prévenu.

Selon le témoignage de Lucie, une de ses anciennes élèves, le prévenu insistait énormément pour lui faire parvenir des photos dénudées. "Au départ, il demandait des photos de moi où j'étais habillée. Par la suite, il me demandait d'enlever des couches. Comme il représentait l'autorité, je n'osais pas dire non".

Au départ, Franck était persuadé que les filles se trouvant sur les photos étaient majeures. Lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, il a décidé d'effacer les photos après son mariage. La juge Laus n'a pas manqué d'interpeller le prévenu sur l'origine de la photo représentant un enfant nu. "Sur cette image, c'est mon fils sortant du bain", a calmement déclaré l'individu. La juge a également questionné Franck sur les photos montant son sexe contre un ours en peluche ou encore un soutien-gorge. "C'était pour mon usage personnel", s'est défendu l'homme.

D'après le représentant du ministère public, le prévenu minimise les fait et ne les assume pas. "Nous avons affaire à un individu qui utilise son autorité pour avoir ce qu'il veut. Ce type de personnage ne devrait en aucun cas continuer d'exercer son métier".

Actuellement écarté du domaine de l'enseignement, Franck risque 9 mois d'emprisonnement. Malgré ces faits gravissimes, l'avocat de la défense a tout de même sollicité l'acquittement. Le jugement sera prononcé le 15 novembre prochain.