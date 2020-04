La bourgmestre Brigitte Aubert a rendu un dernier hommage à Guy Depauw.



Personnage bien connu de la cité des Hurlus, Guy Depauw s'en est allé mercredi dernier à l'âge de 73 ans.À l'occasion de ses funérailles, la bourgmestre Brigitte Aubert lui a rendu un dernier hommage au nom de la Ville.

"Chères Caroline, Isabelle, Sophie,



Chère famille,



Plus qu'un serviteur, Mouscron vient de perdre une partie de son âme.



On prête à nos concitoyens un caractère unique. A raison.



Guy en était la parfaite image.



Force et courage d'un côté, sensibilité et convivialité de l'autre.



Nous garderons de lui, l’image d’un homme toujours souriant, agréable, à l’écoute et très empathique.



Guy a beaucoup apporté à notre cité.



Pendant plus de 20 ans, il a travaillé aux côtés de Jean-Pierre Detremmerie au profit de Mouscron.



Tous deux s’appréciaient.



En charge de la vente des terrains industriels, son investissement dans le monde économique a été déterminant pour réussir la diversification qui s'imposait.



Fervent supporter de notre club de football et toujours présent au Stade, son implication dans le domaine sportif a valu à notre cité d'être représentée au plus haut niveau.



Au nom de la Ville de Mouscron, je veux lui adresser le plus solide hommage.



À titre plus personnel, je tiens à vous faire part, ainsi qu’à vos familles, de toute ma sympathie.



Je sais que vous avez été au plus près de Guy tout au long de son parcours au service de Mouscron.



Je sais aussi que vous l'avez admirablement soutenu dans l'épreuve terrible qu’il a traversée ces dernières années.



À mes sentiments les plus attristés s’ajoutent donc mes remerciements les plus émus.



À vous tous, je présente mes plus sincères condoléances.



Guy, merci pour tout ce que tu nous as apporté.



Merci pour notre amitié.



De là-haut, veille sur nous, sur notre Ville, comme tu as toujours su le faire."