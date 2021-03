Le prévenu se rendait dans un atelier protégé afin de prester des heures de travail. Au fil du temps, il s'est rapproché d'un jeune homme sauf, que ce rapprochement n'était pas si anodin que cela. "Je ne me rendais pas compte que je faisais mes prestations professionnelles dans un atelier protégé", déclare José.

Un jour, la situation a complètement pris une autre tournure. José a entraîné Sam (prénom d'emprunt) sur un parking dans une zone industrielle et l'a obligé à faire des gestes à caractère sexuel. Devant la barre, le prévenu a retourné la situation. "Il a essayé de m'embrasser et a voulu me faire une fellation. Mais moi, je ne voulais pas avoir une relation avec lui. Il me suivait souvent et me harcelait, je refusais à chaque fois. Cependant, à un moment, je reconnais que lorsque Sam m'a demandé de le suivre dans une voiture, je l'ai suivi. À sa demande, je me suis masturbé devant lui et il m'a fait une fellation. Je ne sais pas vous dire pourquoi j'ai fait cela. J'ai fait une faute", précise le prévenu.

Un jeune homme fragile

Sam, âgé de vingt-cinq ans, est aujourd'hui un homme fragile qui aura toujours quatorze ans dans sa tête. Ce dernier souffre d'un retard mental et sait s'expliquer avec des mots simples. Après les faits, le jeune homme a appelé ses parents en panique. Il pleurait et répétait à plusieurs reprises qu'un monsieur l'avait pris par la nuque et l'avait forcé à faire des choses. Selon ses dires, José l'aurait entraîné sur un parking et lui aurait imposé de lui faire une fellation dans une voiture. Même si Sam lui disait de ne pas vouloir faire ces actes sexuels, le prévenu le forçait et appuyait fortement sur sa nuque.

D'après l'avocat de la victime, José aurait profité de la fragilité et de la déficience de Sam. Aujourd'hui, le jeune homme est encore traumatisé par cet événement. Il pleure et fait des cauchemars assez fréquemment. Un collègue de Sam avait constaté que quelque chose d'étrange se passait. "J'ai compris la faiblesse de Sam et je suis allé voir José afin de lui dire de le laisser tranquille. J'ai effectivement vu Sam suivre le véhicule de José ce jour-là". L'avocat demande un dommage de 1.000 euros pour chacun des parents ainsi que 2.500 euros de dommage matériel.

Quant à l'avocat du prévenu, il tient à signaler que c'est Sam qui a harcelé José et qu'il cherchait toujours le contact physique. Il déclare également devant la barre que le prévenu refoulerait son homosexualité même en étant marié et en ayant plusieurs enfants. En ce qui concerne Sam, selon lui, ses parents n'accepteraient pas l'homosexualité de leur fils. L'avocat de José demande un sursis ou un sursis probatoire à condition que le prévenu poursuive un suivi médical.

Le représentant du ministère public requiert une peine de quatre ans d'emprisonnement. Le jugement sera prononcé le 25 mars.