"Nous avions remarqué que la saga Harry Potter avait toujours un réel succès surtout chez les enfants de moins de dix ans. Durant le confinement, beaucoup de jeunes enfants ont regardé l'entièreté des films et sont devenus complétement fans de l'univers magique. C'est pour cette raison, que nous avons décidé d'ouvrir une boutique entièrement consacrée à Harry Potter", déclare Alexandre Lia, employé.



En franchissant les portes de cet endroit unique, les premières notes de la musique du film nous plonge véritablement dans l'univers d'Harry Potter. Dans le magasin, chaque objet a droit à son espace. Des peluches aux baguettes magiques, tout le monde peut y trouver son compte.



"On peut retrouver tous les objets du monde d'Harry Potter. Nous avons des figurines, des accessoires, des baguettes magiques, du textile, des peluches, des produits alimentaires comme des Chocogrenouilles ou des Dragées surprises de Bertie Crochue. Ce qui fonctionne énormément, ce sont les baguettes, les articles textiles ainsi que les peluches pour les enfants. Nous avons des personnes qui se retournent plus sur quelques accessoires emblématiques et nous avons évidemment les grands collectionneurs, qui viennent toutes les semaines et qui achètent différents articles", ajoute Alexandre.



Un univers intemporel



Malgré que la saga Harry Potter soit terminée, l'univers magique continue de perdurer auprès des petits et des grands. "Je constate que certaines personnes peuvent se retrouver dans les personnages. Si une personne apprécie le personnage de Drago Malfoy, elle va se considérer comme étant de la maison Serpentard et va vouloir se procurer tous les accessoires. De plus, c'est un univers à part qui nous fait, d'une certaine manière, rêver. Les collectionneurs et amateurs sont très contents de retrouver un magasin dédié à Harry Potter, nous sommes les premiers dans la région", conclut Alexandre Lia, employé au sein de The Wizard Shop and more.



En avril prochain, un autre magasin consacré au petit sorcier ouvrira à Mons, pour le plus grand plaisir des fans de la région. Le patron de The Wizard Shop and more compte lancer une chaîne commerciale consacrée exclusivement à l'univers magique.

Depuis le 6 février, le magasin The Wizard Shop and more a ouvert ses portes dans le piétonnier de Mouscron. Dès lors, les fans de l'univers Harry Potter peuvent continuer de rêver et se prendre pour un véritable sorcier.