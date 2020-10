Mouscron: un nouveau centre de production d'eau au Bois Fichaux Mouscron - Comines M. Del. © DR

Cette nouvelle installation devrait être mise en service d'ici 2024.



Actuellement, les près de 50 000 habitants mouscronnois et ses dizaines d'industries sont tributaires du bon fonctionnement des installations du site du Risquons-Tout en ce qui concerne l'alimentation en eau potable. Cinq captages permettent ainsi de puiser jusqu'à plus de quatre millions de m³ par an.



Or, comme le précise la bourgmestre Brigitte Aubert (cdH), ces installations sont aujourd'hui vétustes et ne bénéficie pas d'une sécurisation. Ainsi, afin d'apporter une solution à long terme pour la commune, l'IEG et la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) ont pour mission de mener un projet permettant de sécuriser l'alimentation en eau potable pour ces prochaines années.