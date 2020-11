Mouscron: un numéro gratuit pour centraliser la solidarité ! Mouscron - Comines M. Del. Le numéro est joignable du lundi au vendredi, de 8h à 17h. © PIXABAY

À l'heure où la crise sanitaire du Covid-19 a regagné du terrain avec une deuxième vague assez virulente, les personnes plus âgées et plus faibles doivent prendre le moins de risque possible.



Cependant, certaines personnes n'ont malheureusement pas l'occasion de demander à des proches de réaliser certaines tâches comme faire leurs courses, aller chercher des médicaments, réaliser des démarches administratives, etc.



C'est pour répondre à ce besoin que le service des Affaire sociales de la cité des Hurlus a lancé un numéro vert, 0800.11.755, qui permet de centraliser toutes les demandes de ce type et de mettre ainsi en relation les demandeurs d'aide et les bénévoles.



Ainsi, ce numéro est utile tant pour les personnes ayant besoin d'aide que pour celles ayant du temps à consacrer pour aider les premières.



Il est possible de contacter le 0800.11.755 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.