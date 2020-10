Mouscron: l'accès au CAM par le parking haut pour les personnes à mobilité réduite Mouscron - Comines M. Del. Les travaux en cours aux rues de Courtrai et de Menin impacte l'accessibilité du Centre Administratif de Mouscron. © DR

Depuis ce lundi, des travaux sont en cours au niveau des rues de Courtrai et de Menin. Une situation qui ne facilite pas l'accès au Centre Administratif.



Suite à cela, l'administration communale fait savoir que l'accès au CAM pour les piétons et, en particulier, pour les personnes à mobilité réduite est vivement recommandé via le parking haut, situé à la rue de Menin.



"En cas de stationnement au parking bas, un détour effectivement trop important est temporairement nécessaire pour rejoindre les services administratifs", nous explique-t-on.