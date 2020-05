Mouscron: une annonce importante liée à la transition écologique ce jeudi à 18h © VILLE DE MOUSCRON Mouscron - Comines M. Del.

L'échevine de l'Environnement, Ann Cloet, donne rendez-vous aux citoyens mouscronnois sur le groupe Facebook MouscronTransition pour un direct vidéo.

L'impérative de développement durable introduit de nouvelles exigences dans la manière de concevoir la Ville et son évolution. Des citoyens rêvent d'améliorer la vie de leur rue, de leur quartier, de leur commune ? La commune peut les soutenir ! C'est le moment d'agir pour une ville durable.



À ce propos, l'échevine de l'Environnement Ann Cloet donne rendez-vous aux Mouscronnois ce jeudi à 18h sur le groupe Facebook MouscronTransition pour un direct vidéo où une annonce importante sera faite concernant le lancement de l'appel à projets qui permettra aux citoyens de mettre en place une ou plusieurs idées de transition écologique au sein de la cité des Hurlus.



"Certains ont peut-être déjà profité du confinement pour prendre le temps de revoir leur mode de consommation ou pour mettre en place une étape de transition. C'est une bonne chose, reconnaît-on du côté de la Ville. Aujourd'hui, nous apportons un soutien pour concrétiser les idées et projets de transition écologique au niveau communal, via cet appel à projets qui s'adresse aux structures et aux citoyens mouscronnois."



Le projet entrera en ligne de compte s'il rencontre l'intérêt général et collectif, a un caractère durable, est réalisé sur le territoire de la commune et n'a pas déjà été subventionné par un autre niveau de pouvoir.



Le règlement complet sera disponible sur le groupe Facebook MouscronTransition.