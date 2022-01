La problématique des chats errants est toujours d'actualité dans certaines communes de Wallonie picarde. Bien que de nombreux bénévoles et associations se battent au quotidien pour sauver ces animaux à quatre pattes, certains d'entre eux vivent encore un enfer. En manque de nourriture, malades, ou devenant même agressifs, les chats n'ayant connu que la rue sont loin de voir la vie en rose ...

Ce lundi soir, l'association Silence animale de Mouscron a recueilli une chatte errante avec un bocal coincé au niveau du cou. "L'animal a été attrapé hier soir après plus d'une semaine de tentatives", précise Dehlia Vandendriessche, responsable du refuge. "Directement, nous nous sommes rendus auprès du vétérinaire. Ce dernier a dû procéder à une anesthésie afin de retirer le verre sans blesser la chatte".

"La commune devrait donner davantage de moyens"

Baptisé Boréale, l'animal reste très apeuré. Pour Dehlia Vandendriessche, l'errance des chats reste inquiétante. "Ces animaux qui vivent dans la rue ont faim et cherchent de la nourriture partout au point de se mettre en danger. Il faut absolument continuer à stériliser les chats. De plus, la commune devrait donner davantage de moyens aux associations et refuges", conclut la responsable de Silence animal.