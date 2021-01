Mouscron: une frite suspendue avec un goût de générosité Mouscron - Comines M.P. La PAC Mouscron et deux friteries de la région s'unissent avec Samedi Solidaire pour aider les personnes dans le besoin. En créant l'action la frite suspendue, chaque citoyen peut participer et faire preuve de solidarité. © GUILLAUME JC

La Présence et Action culturelles (PAC) a décidé d'organiser la frite suspendue. Une action plus qu'originale qui a pour objectif de soutenir les bénéficiaires de Samedi Solidaire. Ce groupe de citoyens a été mis en place depuis le premier confinement afin d'épauler les personnes dans le besoin en leur distribuant des colis alimentaires. Coronavirus oblige, la PAC a dû se renouveler pour soutenir l'association. Il a donc fallu respecter la distanciation tout en ayant l'envie de soutenir les commerces locaux. La friterie Thémis ainsi que la friterie Jo ont été conquises par cet élan de générosité.



Le fonctionnement de la frite suspendue



Pour participer à l'action qui se déroule pendant trois semaines, il n'y a rien de plus simple. Si un client passe dans l'une de ces friteries, il pourra, s'il le souhaite, déclarer "une frite suspendue" à la fin de sa commande. Les responsables des établissements rajouteront 1,50€ au total de sa commande et ceux-ci seront déposés dans une tirelire. A la fin de l'action, Samedi Solidaire déterminera les frites suspendues payées et distribuera des tickets aux personnes fragilisées de l'entité. Celles-ci pourront à leur tour se rendre à la friterie et bénéficier d'un paquet de frites.



La friterie Thémis est déjà très surprise par l'élan de solidarité des Mouscronnois. Elle considère cela comme un " petit geste" mais qui fera beaucoup d'heureux surtout en cette période. Pour Aurélie Vandecasteele, membre de la PAC, les citoyens resteront solidaires même en temps de crise. Il ne vous reste plus qu'à commander une ou plusieurs frites suspendues dans l'une des friteries participantes.