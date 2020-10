Mouscron: une garderie pour les parents qui n'ont aucune autre solution de garde Mouscron - Comines M. Del. Une alternative est mise en place suite à la fermeture des ateliers et activités de loisirs durant les vacances de Toussaint. © DR

Suite à la fermeture des ateliers et activités de loisirs durant les vacances de Toussaint, la Ville de Mouscron va organiser une garderie dans les écoles de l'entité. Cette dernière ne sera accessible que pour les enfants des parents qui travaillent et qui n'ont aucune autre solution de garde.



Les inscriptions peuvent déjà se faire directement auprès des accueillantes.



"Pour le Sacré-Cœur, Saint Charles Luingne et le Collège Sainte Marie, les inscriptions des enfants sont possibles en appelant le 056.860.471 ou via le 056.860.474", signale-t-on du côté de l'administration communale.