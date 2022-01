Les faits auraient débuté la nuit du nouvel an 2020, après avoir découvert un message lui souhaitant la "bonne année" dans le GSM du prévenu, la victime aurait piqué une crise de jalousie. "Je dormais ; elle m’a réveillé et je me suis pris des insultes et des coups", raconte le prévenu. "Comme à son habitude, elle a voulu quitter la maison. J’ai tenté de la retenir, mais elle est partie et a eu un accident de voiture, car elle était en état d’ébriété. Je conteste lui avoir donné des coups ce jour-là."