La cause de ce geste terrible, est simplement l'amour. Ces deux femmes aimaient malheureusement le même homme et la jalousie était donc bel et bien présente entre elles. Le soir des faits, Séphora a pris la décision de s'expliquer avec Enola et s'est donc rendu, avec son nouveau compagnon, à l'appartement du jeune couple.

"Séphora menaçait de me tuer, j'ai donc paniqué. Je ne pouvais pas compter sur mon compagnon car il travaillait pour le père de la victime", a précisé la prévenue. Effectivement, une fois en bas de l'appartement, Séphora a demandé à parler à son ex-compagnon dans le but de discuter de cette rivalité. Enola, qui demeurait dans l'appartement, a fini par descendre en poussant même son compagnon pour atteindre sa rivale. Après avoir effectué son geste, Enola est rapidement remonté dans l'appartement dans le but de laver le couteau et le remettre dans le tiroir...

"Je ne connaissais pas le numéro des secours"

Le juge a alors demandé à la jeune femme pourquoi elle n'avait simplement pas appelé les services de police. "Cela faisait un mois que j'habitais avec mon compagnon à Mouscron, je ne connaissais pas le numéro des secours. Les faits restent flous, ce qui est certain, c'est que je n'avais pas l'intention de la tuer. Si mon compagnon a déclaré que j'avais forcé le passage pour aller au contact, il ment", a déclaré Enola, tremblante.

Le représentant du ministère public a requis à l'égard de la prévenue, une peine de 9 ans de prison. Pour l'avocate de la jeune femme, l'intention de tuer n'est pas établie. "Aucune restitution n'a été faite, comment voulez-vous tirer des conclusions ? Nous avons juste la version de l'une et de l'autre". Le jugement sera prononcé le 23 décembre.