Comme cela a déjà été évoqué lors d'une réunion citoyenne qui s'est tenue il y a quelques mois, un nouveau commissariat central de police s'érigera d'ici quelques années sur le site désaffecté de l'avenue du Château. Une nouvelle étape a dernièrement été franchie avec la demande de permis qui a été déposée au sein du service urbanisme de la Ville et les dernières signatures apposées sur les documents qui la composent., détaille la police locale de Mouscron. Après un long travail préparatoire, les équipes de projet de la zone de police et de la ville, accompagnés du bureau d'architectes B2AI et du bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage ARES, ont procédé aux ultimes vérifications de l'ensemble des documents dans les locaux du service urbanisme de la Ville."Le dossier est désormais entre les mains des fonctionnaires délégué et technique de la Région wallonne compétents pour en faire l'analyse.S'en suivra alors l'écriture du cahier des charges relatif au marché de travaux qui sera lancé dans le courant de l'année prochaine. Le début du chantier est effectivement planifié dans le courant de la fin 2021.