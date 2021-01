Mouscron: une opération conjointe a été menée par la police et la Brigade de contrôle du SPW Mouscron - Comines M. Del. Au total, quarante-quatre contrevenants ont été verbalisés lors de cette journée de contrôles. © DR

Ce lundi, une dizaine de membres du service intervention et du service proximité de la Police Locale de Mouscron ont participé à une opération en partenariat avec la Brigade de contrôle des taxes du Service Public de Wallonie (SPW).



"Ce contrôle avec nos partenaires régionaux visait principalement la répression des infractions fiscales routières ainsi que les infractions routières classiques", détaille-t-on du côté de la police hurlue.



L'opération a été menée de 11h à 20h au niveau du boulevard des Alliés, de la chaussée de Luingne et dans la rue de France à Dottignies. On apprend ainsi dans un premier temps que, sur le plan policier, vingt-deux infractions au Code de la route ont été verbalisées. Il s'agit de téléphone portable au volant, de défaut de contrôle technique, de permis de conduire ou d'immatriculations. "Un véhicule a également été enlevé pour défaut d'assurances."



Du côté de la Brigade contrôle du SPW, vingt-deux contrevenants ont également été verbalisés. Cette fois, ils présentaient des irrégularités en matière de paiement de taxes routières, telles que la mise en circulation et circulation.