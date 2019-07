Une violente agression s'est produite ce jeudi soir au niveau du boulevard du Hainaut à Mouscron.





Une personne handicapée a été agressée ce jeudi soir, aux alentours de 21h, alors qu'elle se trouvait sur le parking du boulevard du Hainaut à Mouscron. Un individu s'est rendu près de la victime et lui a placé son bras droit autour de son cou en lui demande comment elle allait. La victime a vite retiré son bras en se doutant que l'auteur était attiré par le collier en or qu'elle portait. Un bijou qui était visible puisque l'homme, qui boîte suite à des problèmes médicaux, était torse nu.





Le suspect a alors fait une prise de judo à la victime qui est tombée au sol. Dans la foulée, l'auteur a arraché le bijou. L'homme a eu le réflexe de maintenir son pendentif, en vain. Le violent s'est encore énervé et a porté un coup de poing à la victime du côté de son épaule droite. Selon les dires d'un témoin et de la victime, le suspect a ensuite couru en direction du Mont-à-Leux. Un complice l'a rejoint en voiture. Selon les dires d'un deuxième témoin, le suspect serait monté directement dans le véhicule et les deux hommes seraient partis en direction de la Grand Rue, côté France.