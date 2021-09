A ce jour, la pétition contre la pièce relatant l'assassinat d'Alfred Gadenne compte plus de 480 signatures. Le jeune Mouscronnois espère bien que la plupart des habitants de la Cité des Hurlus prendront la peine de la signer. "Mon objectif est d'atteindre les 2 000 signatures voire plus si c'est possible. Une fois parvenu à ce nombre, je souhaiterais remettre la pétition en main propre à la famille de Monsieur Gadenne, si elle souhaite bien entendu me rencontrer. Dans tous les cas, je veux que ma démarche soit la plus respectueuse possible", conclut Jimmy Rubrecht.

C'est ce jeudi que le texte Nathan, écrit par une auteure arlonaise sera joué sur scène. L'enseignante Malika El Maizi a donc souhaité aborder sous forme d'une pièce de théâtre, l'assassinat du bourgmestre de Mouscron par un jeune Luingnois vengeant la mort de son père, dans le cimetière de Luigne en septembre 2017. Jouée à la Maison de la Culture d'Arlon à guichets fermés, la pièce a été adaptée selon le point de vue de la maman de l'accusé. Face à l'engouement de la pièce, des séances ont même été rajoutées ... Cela sera donc au public de juger la première représentation de ce terrible drame qui a touché les cœurs de la population Mouscronnoise.