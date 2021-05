" Ce projet est venu de rien. Je suis allée vers lui car il me semblait qu'on faisait dans l'enfance, de la gymnastique ensemble. Si je n'avais pas fait le premier pas, Kazartt n'aurait jamais existé. C'est en quelque sorte le destin", précise Amandine.

Le jeune Guillaume souhaitait à cette époque, créer une marque de ceinture originale mais ne savait pas comment concrétiser son projet. Amandine, quant à elle, possède une formation de styliste et modéliste. Cette rencontre tombait donc à pic.

"J'ai une formation de styliste et modéliste. Nous avons donc lancé cinq modèles de ceinture déclinés en cinq couleurs avec des petits pictogrammes et également un slogan. Elles sont uniques et s'adaptent à toutes les tailles pour les hommes".

A la suite, Amandine et Guillaume ont eu énormément de demandes pour mettre en route des ceintures pour femmes. Ces derniers ont donc lancé une campagne de crowdfunding grâce à laquelle les citoyens pouvaient financer leur projet. Plus de 330 ceintures ont été vendues.

Un jour, Guillaume a eu une opportunité professionnelle à Dubaï. Les deux acolytes ont donc mis entre parenthèse Kazartt. Seulement, au premier confinement, Guillaume a énormément cogité pour mettre en place un nouveau projet. Effectivement, les gérants de Kazartt ont décidé de lancer une gamme plus chic et plus formelle.

"Durant le confinement, nous avons donc repositionné notre produit en gardant tout de même deux pictogrammes et notre système de boucle s'adapte toujours à toutes les tailles. C'est effectivement un public plus facile à viser. A l'avenir, nous espérons nous développer dans des commerces situés en Belgique, en Espagne et à Dubaï pour toucher un large public", conclut Amandine.