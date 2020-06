Cette réunion d'information citoyenne pourra se suivre ce jeudi, de 18h à 20h, via le site et le Facebook de la Ville.



Dans le cadre du projet de construction du nouveau commissariat de Police sur le site désaffecté de l'avenue du Château et du réaménagement complet de ses abords, à savoir les rues Cotonnière, de la Passerelle et l'avenue du Château, une réunion d'information citoyenne va se tenir ce jeudi 25 juin, de 18h à 20h, dans la salle du conseil communal du centre administratif.Cependant, vu les circonstances liées à la crise sanitaire du Covid-19, cette réunion ne pourra pas se faire de manière physique. Elle sera organisée en live vidéo et diffusée via le site de la Ville et sa page Facebook , détaille-t-on du côté de l'administration communale qui signale que ces créneaux de communication ne seront accessibles que le jeudi 25 juin de 18h à 19h45.