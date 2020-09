Ce mercredi 16 septembre, à partir de 18h, une réunion d'information citoyenne sera organisée afin de livrer toutes les informations concernant le projet de réhabilitation de l'ancien Eden. Le projet d'urbanisation de l'îlot Grand'Place, rue du Luxembourg, rue de Tournai et rue Saint-Pierre sera également évoqué.Le collège communal, l'investisseur, l'auteur de projet et les services techniques de la Ville seront ainsi présents dans la salle du conseil du centre administratif et répondront à toutes les questions des conseillers communaux.Dans le cadre des mesures sanitaires liées au Covid-19, cette réunion d'information sera diffusée en live vidéo sur le site de la Ville de Mouscron ainsi que sur sa page Facebook