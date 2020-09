À côté de ces conseils, la page Mobicity Mouscron proposera prochainement des concours le mercredi ainsi que divers événements. Le premier est d'ailleurs à retrouver ce mercredi 16 septembre, entre 14h et 16h.



"Nous donnons rendez-vous aux Mouscronnois pour qu'ils viennent avec leur vélo pour un atelier d'étiquetage, c'est une nouvelle technique qui remplace la gravure." Tout comme le système précédent, l'étiquetage augmente les chances de retrouver un vélo qui a été volé.



Cet atelier, organisé en collaboration avec la Police Locale de Mouscron, est gratuit. "Les gens qui le souhaitent peuvent venir sur l'esplanade du centre administratif, où sera organisé l'atelier, sans rendez-vous. Ils doivent venir avec leur carte d'identité ainsi qu'un document prouvant que leur vélo leur appartient bien afin d'éviter d'agir sur des vélos volés."



Cette opération se réitérera la semaine prochaine, le mercredi 23 septembre aux mêmes horaires, entre 14h et 16h, et toujours depuis l'esplanade du CAM.

En mai dernier, la cité des Hurlus devait organiser son salon de la mobilité couplé à sa première journée sans voiture. Malheureusement, la crise sanitaire du Covid-19 étant passée par là, l'événement a dû être annulé.Cependant, la cellule mobilité a tout de même eu à cœur de communiquer avec les citoyens de la cité des Hurlus. Pour ce faire, une page Facebook a été créée et s'intitule Mobicity Mouscron., signale Marie-Hélène Vanelstraete (cdH), échevine en charge de la Mobilité.