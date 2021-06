Mouscron ville phare du week-end du client ! Mouscron - Comines M. Del. De nombreuses animations seront organisées à l'occasion de cet événement qui se tient en même temps que le week-end des Hurlus. © D.R.

Événement national organisé chaque année par UCM et Comeos le 1er week-end d'octobre, le week-end du client aura une belle saveur régionale cette année en Wallonie picarde. En effet, chaque année, deux villes phares sont désignées, une en Wallonie et une en Flandre. Et c'est Mouscron qui a été désignée ville phare cette année pour la Wallonie !



Pour l'occasion, durant ce week-end où de nombreux commerçants participants remercient leurs clients en leur offrant un cadeau, plusieurs événements et animations se tiendront au sein de la cité des Hurlus. Petit-déjeuner d'ouverture, rencontres avec les partenaires de l'événement, délocalisation de l'émission de Bel RTL, et bien d'autres choses seront au programme.



Le week-end du client aura par ailleurs la particularité de se tenir durant la Fête des Hurlus. Pour l'occasion, une collaboration va voir le jour avec la présence des artistes de rue dans les principaux pôles commerciaux du grand Mouscron. Cela sera notamment le cas dans le centre de Mouscron, à Dottignies, Luingne, Herseaux, Risquons-Tout, le parc commercial les Dauphins, etc.



Un grand concours aura encore lieu durant ce week-end. En effet, les clients faisant leur shopping chez les commerçants participants au week-end du client auront la possibilité de gagner la bourse que le célèbre Hurlu porte à la ceinture. Une bourse remplie de véritables pièces d'or pour une valeur de 2 500 € !