Move for Life fait bouger les Estaimpuisiens

Chaque année, le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) d'Estaimpuis participe activement à l'opération Viva for Life. Si cette année est particulière, l'engagement reste cependant total. Ainsi, le MJS innove et lance l'opération Move for Life.



"Nous proposons aux citoyens de sortir de chez eux et d'effectuer une marche, une balade à vélo ou un running afin de soutenir l'opération Viva for Life et de se faire parrainer ou d'effectuer un don, quel qu'il soit", détaille Quentin Huart. Le don peut ainsi être effectué sur le compte bancaire du MJS Estaimpuis via BE83 1430 8385 7615. L'intégralité des fonds sera alors reversée à l'opération Viva for Life.



"Afin d'avoir un maximum de participants, nous proposons aux gens de se prendre en photo, en vidéo et de partager leur parcours !" Un concours est par ailleurs organisé. "Afin d'égayer cette opération, nous proposons aux participants de partager leur expérience déguisés ou vêtus de couleurs et de lumières sur la page Facebook de la MJS Estaimpuis. Ils participeront ainsi d'office à notre tirage au sort pour recevoir un panier du terroir."



Les organisateurs en profitent pour rappeler que cette opération est soumise au strict respect des règles sanitaires en vigueur.