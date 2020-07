La COVID-19 a modifié les habitudes de consommation permettant aux citoyens d’apprécier davantage les commerces et producteurs locaux.

Ainsi, suite à différents échanges avec les producteurs, artisans et commerçants locaux et au vu des nombreuses interpellations de citoyens souhaitant développer davantage le commerce rural, le collège communal d’Estaimpuis a décidé de mettre sur pied un marché mensuel des producteurs, artisans et commerçants locaux.



Le premier marché se déroulera le dimanche 2 août prochain sur la place de Néchin de 10h à 12h.



"Néchin retrouvera donc un marché sur sa place. En effet, ce village accueillait auparavant un marché hebdomadaire, détaille le Premier échevin Quentin Huart. Un retour aux sources qui devrait ravir les nostalgiques et les défenseurs des circuits courts."



S'il est encore utile de le rappeler, il est évident que toutes les mesures liées au COVID-19 seront d’application.