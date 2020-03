Toutes les mesures de confinement et de prévention sont indispensables. Personne n’en disconvient. Certainement pas la bourgmestre de Comines, la première entité en Wallonie picarde à compter parmi ses concitoyens des cas de contamination au coronavirus. "Depuis dimanche, je suis tenue informée, heure par heure, des résultats des tests de détection réalisés par le centre hospitalier Yan Yperman à Ypres. Et ce mercredi matin, le médecin chef, sous le couvert du secret médical, m’a signalé trois nouveaux cas d’infection de patients originaires de notre entité", précise Alice Leeuwerck.

Il fallait s’y attendre. À partir du moment où deux familles cominoises étaient touchées par le coronavirus.

"Le problème, c’est que ni la bourgmestre ni la police ne reçoivent d’informations sur l’identité et le lieu de résidence des malades, confinés à domicile. Nous comprenons parfaitement la nécessité de respecter la vie privée de chacun. Mais, il nous est dès lors impossible de vérifier si le confinement est effectif. De même que, comme nous n’avons aucune précision sur l’âge et le sexe des personnes contaminées, nous ne pouvons pas prendre de mesures conservatoires par rapport aux écoles, si tant est qu’un malade soit un enfant en âge de scolarisation. À ce niveau, je suis consciente des limites de mon intervention", déplore la bourgmestre qui aimerait parfois être mieux informée.

Les craintes de la maïeure se sont avérées exactes, puisqu'en fin d'après-midi, plusieurs cas positifs ont été confirmés dans les écoles de l'entité, sans que les cours ne soient pour autant suspendus. "Pour l'heure, ces cas ne s'ajouteraient pas à ceux déjà détectés, du moins selon les informations dont je dispose. Ce jeudi soir, une réunion de crise est programmée avec tous les médecins de l'entité pour envisager les prochaines mesures à prendre", précise Alice Leeuwerck.

Tandis que sur les réseaux sociaux, les Cominois, qui étaient jusqu'alors restés compréhensifs et modérés dans leurs commentaires, commencent à s'inquiéter de l'absence de réaction du pouvoir organisateur des écoles. Plusieurs d'entre eux déclarent d'ailleurs qu'ils n'enverront pas leur enfants en classe, ce jeudi matin, dans des transports en commun bondés.

Solitude des aînés

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, on sait que les personnes âgées et les malades atteints de pathologies respiratoires sont les plus vulnérables.

"C’est la raison pour laquelle, nous avons répercuté, dès mardi soir, les mesures prises par le gouvernement fédéral d’interdire les visites dans toutes les maisons de repos et de soins de l’entité", poursuit Alice Leeuwerck.

En tant que représentante de l’autorité, la maïeure cominoise n’avait d’autre choix que de se conformer aux décisions gouvernementales. Mais, il n’en demeure pas mois, qu’au plan humain, elle s’interroge sur la radicalité d’une telle procédure. "Comme pas mal de concitoyens, je sais qu’il fallait s’attendre à ce type de mesures préventives. mais je m’inquiète de savoir si la solitude imposée à nos aînés, durant une longue période, ne risque pas de faire plus de victimes que le coronavirus", avoue, dubitative, notre interlocutrice.

Pas de concert de rock

"Pour l’heure, je n’ai pas pour compétence d’intervenir au niveau des manifestations sportives ou festives. Et si le concert de rock, programmé, ce samedi à Comines, est annulé, c’est une décision du Lions Club, organisateur de l’événement. Car il est peu probable que ce concert rassemble plus de mille personnes en un endroit clos", conclut la bourgmestre, en insistant sur la nécessité de maintenir le moral des troupes et de ne pas céder à la panique. Ce qui serait un très mauvais signal.

Benoît Veys