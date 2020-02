L'opération conjointe et simultanée entre les zones de police du Tournaisis, de Mouscron, de Comines-Warneton et du Val de l'Escaut (Estaimlpuis, Pecq, Celles et Mont de l'Enclus) qui s’est déroulée jusqu'à 23 heures, ce jeudi, a été toutefois écourtée, sur le terrain, dans la zone de police du Val de l'Escaut.

"En tout de début de soirée, notre patrouille mixte a intercepté un conducteur en possession de substances stupéfiantes. L'officier de police judiciaire qui supervisait l'opération, pour le compte de la zone de police du Val de l'Escaut, a aussitôt privé individu de liberté et procédé aux constations d'usage", annonce, peu avant 20 heures, le premier commissaire Stéphane Vermeulen.

"Ce type d'infraction nécessite le transfert du prévenu vers le commissariat central pour tests de consommation, prises d'empreintes et fichage d'identité, avant que la brigade ne le défère devant le parquet de Tournai dans les heures qui suivent. Ce qui nous a contraint à quitter le terrain de l'opération Wapipol@4 plus tôt que prévu", précise le directeur des opérations de la zone de police du Val de l'Escaut.

Les résultats complets de cette opération d'envergure devraient être connus, pour les autres zones de police, dans le courant de la journée.