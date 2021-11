Le nouveau recyparc de « Mouscron 1 » situé rue de Rollegem, à l’entrée de l’actuel au Mont-Gallois, sera accessible aux usagers à partir du mercredi 1er décembre dès 8h30. Pour permettre le transfert, l’actuel recyparc situé de l’autre côté de la rue fermera définitivement ses portes le dimanche 28 novembre à 12h30.

Il était dans l'impossibilité d'agrandir le recyparc actuel. De plus,l'entrée est difficile d'accès. Ipalle et la Ville de Mouscron ont donc trouvé un terrain à proximité de l'autre où 18 containers à quais ainsi qu’une série d’autres tout autour, sur des dalles, pour recueillir l’huile, le petit électro, la peinture, les inertes. Ce site ressemblera donc fortement



Le budget de ce chantier s'élève ainsi à 1,3 millions d'euros. "Il est subsidié à hauteur de 70% par la Région wallonne et la partie non subsidiable est mutualisée au sein d’Ipalle", souligne Nathalie Remy, chargée de communication pour l’intercommunale de gestion de l’environnement. Ce nouveau recyparc ressemblera nettement à ceux de Tournai 3 et de Frasnes.

Dans l’intervalle, soit les lundi 29 et mardi 30 novembre, les usagers sont invités à se diriger vers les recyparcs de Mouscron 2 (avenue Bois Jacquet à Dottignies) et de Mouscron 3 (zoning de la Martinoire).