Chaque année, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise son concours " Le Parlement des Enfants ". Concours qui offre la possibilité aux parlementaires de choisir une classe pour y participer. L'objectif étant de visiter l'institution pour ensuite rédiger une proposition de décret sur un thème donné. Mathilde Vandorpe, députée mouscronnoise, était la marraine de l'Ecole Saint-Charles de Dottignies pour cette session et cette dernière a été désignée lauréate du concours pour la province de Hainaut.

Dans un premier temps, les élèves sont venus au Parlement, en février dernier, accompagnés par leur marraine, Mathilde Vandorpe, afin de se familiariser avec l’institution et son fonctionnement. L’excursion au Parlement terminée, il fallait s’y mettre et trouver la bonne idée ! Le thème cette année : le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des compétences qui me concernent.

Pour cela, les élèves ont réfléchi ensemble à plusieurs choses à améliorer au sein de leur école en lien avec les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont: l'école du dehors et contact avec l’environnement, l'éducation aux médias et création d’un journal interne ou encore des moments de méditation.

Prenant son rôle à cœur, la députée mouscronnoise a encouragé les élèves, lors de sa visite en classe, à travailler ensemble vers un projet dont la réalisation serait viable. Leur travail a payé : ils ont en effet remporté le prix du Parlement des Enfants pour la Province de Hainaut.

C’est une marraine fière qui a pu remettre à l’école dottignienne, en présence de parlementaires et du président du Parlement, un prix ainsi que des cadeaux pour l’établissement et pour chaque élève ayant participé à l’écriture de leur décret. Une bien belle expérience pour ces jeunes, une belle reconnaissance pour l’école, une fierté pour Dottignies et Mouscron.