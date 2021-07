Face à cette catastrophe aux conséquences humaines et matérielles dramatiques, Mme Brigitte Aubert, bourgmestre de la Ville de Mouscron lance une grande opération de solidarité.

"Je tiens d’abord à remercier nos pompiers de la Zone de Secours qui sont partis soutenir toutes les forces vives sur place. Beaucoup de citoyens sont prêts à aider, c’est pourquoi avec l’aide de la cellule de crise, nous avons décidé de coordonner ce bel élan de solidarité envers la population sinistrée".

Pratiquement, une cellule communale va orchestrer cette aide afin que celle-ci soit la plus efficace possible. Un numéro de téléphone et une adresse mail sont ouverts ; le 056/860.245 et entraideinondations@mouscron.be

Dès ce vendredi 16 juillet 2021, de 14h à 18h. Vous pouvez déposer vos dons au centre administratif (CAM) ainsi que dans les antennes communales de Dottignies, Luingne et Herseaux. Ce samedi 17 juillet de 9h à 13h, au centre administratif, et ce, en collaboration avec Mouscron Solidaire de Fabian Le Castel et aussi dans les antennes communales. Il est également possible de déposer les dons les jours ouvrables de la semaine prochaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les dons récolés sont des vêtements adultes et enfants, descouvertures, draps, du matériel de puériculture, des denrées non périssables, des produits d’hygiène et d’entretien, petites fournitures téléphoniques – batteries et des aliments pour petits animaux.

A partir de ce lundi 19 juillet, une cellule du MIM, en collaboration avec l’IEG, sera également ouverte pour accueillir vos dons de mobilier de 15h à 18h les jours ouvrables de la semaine. La Ville de Mouscron, en collaboration avec la Province, va également envoyer des camions et des chauffeurs sur place en soutien logistique.Un appel est lancé aux entreprises locales (certaines ont déjà commencé à le faire) pour des dons, des denrées, etc....

Des dons financiers peuvent également être opérés au numéro de compte de la Croix Rouge de Belgique : BE72-0000000016-16 avec la communication : « inondations ».

Des festivités annulées

En solidarité avec les nombreux sinistrés, la Ville de Mouscron a également décidé d’annuler les festivités et le feu d’artifice organisés le 20 juillet. Les drapeaux seront également mis en berne en signe de soutien. Concernant les festivités du 21 juillet, elles seront réduites au strict minimum. Seuls les spectacles pour enfants, le marché des artisans, la brocante et les petites représentations musicales locales seront maintenus au parc et en centre-ville. La Ville de Mouscron se veut solidaire envers les milliers de Belges impactés par ces catastrophes.

