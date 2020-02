Le samedi 29 février prochain, le collectif Mouscron en Colère avait prévu d’organiser une manifestation visant la fermeture du centre Fedasil du Refuge. Cette dernière n’aura finalement pas lieu, le collège communal a effectivement décidé de ne pas autoriser l’événement.

"Voilà quelques jours que différents groupes, collectifs et personnes nous demandent notre réaction par rapport à cette marche", souligne la bourgmestre Brigitte Aubert. Les autorités craignaient alors de se retrouver face à une réaction opposée.

"La contre-manifestation que cela pouvait engendrer était effectivement trop risquée pour la sécurité publique, confirme de son côté la commissaire Magali Delannoy. Les événements du 25 janvier à Gilly en sont un parfait exemple et nous confortent dans cette idée. Dans l’intérêt de la collectivité et surtout dans l’intérêt de maintenir la sécurité publique, ce refus a été décidé par le collège de police et communal."

Chronologiquement, le collège a refusé cette manifestation lors de sa séance du 7 janvier. "Après ce refus, j’ai rencontré, en compagnie des services de police et du service Sécurité intégrale, l’organisateur afin de mieux comprendre ses objectifs, dévoile la bourgmestre. Après cette rencontre, nous avons rediscuté de cela en séance du collège ce 3 février et le refus a été confirmé."

La décision a alors été signifiée à l’organisateur. Si le risque zéro n’existe pas, la zone de police de Mouscron ne s’attend pas à voir une manifestation sauvage s’organiser.

"Il y a un devoir de loyauté qui a été demandé en bonne collaboration. L’organisateur a dit qu’il se conformerait à la décision, quelle qu’elle soit. Nous restons prudents, nous ne sommes pas naïfs", prévient la commissaire Delannoy.

Par cet événement, le groupe Mouscron en Colère souhaitait remettre en question la politique migratoire européenne actuelle. "Nous avons bien expliqué à l’organisateur que cela n’est pas non plus de notre ressort", conclut la bourgmestre.Lors de sa rencontre avec l’organisateur, la bourgmestre lui a rappelé les nombreuses démarches mises en place par la Ville et ses partenaires afin d’optimaliser l’intégration du Refuge dans la dynamique de quartier. "Nous lui avons également expliqué qu’il existait plusieurs possibilités afin de mieux communiquer pour faciliter le vivre ensemble , souligne Brigitte Aubert. Un comité de riverains du Refuge a été créé tout comme des groupes de travail thématiques qui se réunissent mensuellement. Un numéro de téléphone, 056.860.244, et une adresse mail, comiteriverainsrefuge@mouscron.be, sont également à disposition des citoyens qui souhaitent faire part d’éventuelles difficultés avec le centre Fedasil." Comme le souligne enfin Justine Van Gysel, du service de Sécurité intégrale, l’organisateur a été invité à faire remonter les doléances de son collectif afin d’y accorder l’éventuel suivi nécessaire.