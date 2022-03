Le 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Tournai a condamné Pierre Dochy à une peine d’emprisonnement de huit ans ferme, assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) pour une durée de dix ans. Le quinquagénaire, ancien chef de patrouille et président du comité des fêtes de l’école libre Saint-Martin, a été arrêté en avril 2019 pour des faits de mœurs. Il a été reconnu coupable de détention d’images pédopornographiques, de viol et d’attentats à la pudeur à l’encontre de six fillettes âgées de moins de 14 ans.

Le tribunal avait mis en exergue la ruse dont "le prédateur a fait preuve pour abuser sexuellement de plusieurs gamines". Malgré la détention préventive et ensuite, la condamnation du détenu, un couple dont la fille a été abusée s’est plaint de harcèlement. Pierre Dochy n’avait de cesse de leur envoyer des SMS, mails et courriers sur une période qui s’étend de fin janvier 2020 à décembre 2020.