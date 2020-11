Pecq: des ordinateurs à disposition des édutiants Mouscron - Comines M. Del. L'initiative voit le jour dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de l'entité durant la crise sanitaire. © DR

Avec les cours à distance qui se généralisent de plus en plus suite à la crise sanitaire de Covid-19, les élèves ne sont malheureusement pas tous égaux. Certains souffrent de la fracture numérique et n'ont pas forcément d'ordinateurs pour mener à bien la suite de leurs études.



C'est pour régler ce problème que le Plan de Cohésion Sociale invite les étudiants domiciliés à Pecq à les contacter pour une mise à disposition d'un ordinateur durant la période Covid.



"Cette mise à disposition d'un ordinateur concerne les étudiants de la 3e à la 6e secondaire, du supérieur et de la promotion sociale", détaille Mary Fievet, coordinatrice du PCS de Pecq. Ce service, totalement gratuit, est ainsi disponible durant la période de confinement.



Pour en bénéficier, il faut donc être domicilié au sein de l'entité de Pecq, ne pas avoir reçu d'ordinateur de son école ou d'un autre service, ne pas avoir suffisamment d'ordinateurs à la maison, ne pas avoir les moyens financiers d'en acheter un et compléter une fiche de demande et remplir toutes les rubriques de la fiche.



Pour toute demande, il faut envoyer un mail au plus vite, le nombre d'ordinateurs étant limité, à mary.fievet@pecq.be.



"Les ordinateurs seront mis à disposition des familles à faible revenu en priorité et attribués par ordre d'inscription."