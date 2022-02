Le département Nature et Forêts du SPW octroie à la commune de Pecq 10 570€ dans le cadre de l’appel à projets "Biodiversité 2021". En effet, l’entité s’était portée candidate en proposant quatre projets.

Le premier, baptisé "Une naissance, un arbre", engage la commune à planter 120 arbres cette année pour marquer la bienvenue des petits Pecquois nés en 2019, 2020 et 2021. "Des plaquettes nominatives y seront apposées et une inauguration sera organisée avec la présence des tout-petits et de leurs heureux parents ", annonce Aurélien Brabant.