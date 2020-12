Pecq: pas de changement pour la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers en 2021 Mouscron - Comines M. Del. © DELFOSSE

Les habitudes des Pecquois en matière de gestion des déchets vont prochainement être modifiées suite à l'arrivée des Points d'Apport Volontaire.



Le coût-vérité est un élément ô combien important au sein d'une commune. C'est en effet ce dernier qui fixe pour ainsi dire la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers car il ramène au concept du pollueur-payeur qui veut que la commune répercute le coût de gestion des déchets par ses citoyens.



Il est important que le pourcentage du coût-vérité, calculé suite aux dépenses et recettes dans le domaine, se situe entre 95 et 110%. À Pecq, les projections pour 2021 l'amènent à 97%. "Nous sommes donc dans les clous et cela nous permet de dire que le taux de taxation sera identique à celui de 2020, c'est un bon signal", avance ainsi Jonathan Ghilbert (ActionS), échevin des Finances.



Toujours dans le domaine des déchets, des Points d'Apport Volontaire (PAV) vont très prochainement voir le jour au sein de l'entité. On en comptera en effet quatre au sein de l'entité pecquoise, soit un par village à l'exception d'Esquelmes, soit à Hérinnes, Pecq, Obigies et Warcoing.