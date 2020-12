© DR

© DR

© DR

© DR

C'est un centre de recyclage unique en Europe que l'on retrouve au sein du Port Autonome de Pecq. En effet, c'est grâce à un partenariat public-privé réunissant l'intercommunale Ipalle ainsi que les sociétés Dufour et Suez qu'est née Replic, pour REcyclage du PLâtre à destination des Industries Cimentières.Le recyclage fait l'objet tant de recherches que d'investissements afin de permettre à un nombre croissant de flux de déchets de connaître une nouvelle vie et, du même coup, de préserver les ressources naturelles. C'est donc également désormais le cas pour le plâtre grâce à Replic., explique-t-on du côté de ce nouvel organisme.En Belgique, le gisement annuel de déchets de plâtre représente 35 000 tonnes, dont plus ou moins 15 000 pour la Wallonie.Auparavant, ne pouvant être ni recyclé, ni valorisé énergétiquement par incinération, le plâtre collecté dans les recyparcs et les entreprises était mis en centre d'enfouissement technique de classe 2 alors que ce produit peut être recyclé à l'infini.De plus, dans le domaine de la construction durable, l'utilisation de matériaux recyclés est un atout précieux. Les tests menés par le Centre de Recherches de l’Industrie Cimentière démontrent que le plâtre recyclé offre des performances équivalentes en comparaison au gypse (pierre à plâtre) artificiel ou d’origine naturelle.L'unité-pilote industrielle de traitement et de recyclage du plâtre est donc implantée à proximité de la voirie d'eau au Port Autonome de Pecq et s'intègre dans les halls existants exploités par la société Dufour/Cogetrina.Deux millions d'euros ont ainsi été investis par les trois sociétés partenaires et financés en partie par la Région wallonne pour la construction de l'installation qui, à terme, devrait traiter 10 000 tonnes de plâtre par an. Trois emplois ont également été créés sur le site. Une installation qui contribue au projet de territoire Wapi 2040, destiné à favoriser le développement de l'économie circulaire en Wallonie picarde.