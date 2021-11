Après deux ans sans pouvoir organiser d’animations à l’intention de son public, la bibliothèque communale de Pecq est de nouveau en mesure de développer des activités pour petits et grands. "Une bibliothèque ne représente pas que le monde du livre, mais bien de la culture en général ! C’est pourquoi nous avons tenu à proposer des activités très diverses", confie Céline Rembaud, responsable de la bibliothèque

Pour relancer la saison, la bibliothèque a souhaité promouvoir les outils informatiques qu’elle met à disposition des visiteurs gratuitement toute l’année. "Nous avons six ordinateurs qui sont en accès libres et du nouveau matériel, comme un tableau interactif, des mini-robots à coder… Nous voulions rendre cet espace plus vivant et toucher un nouveau public", explique Céline Rembaut. C’est pourquoi elle a contacté l’ASBL Reso, située à Tournai, afin de proposer deux ateliers qui auront lieu ce mois de novembre.

Le premier, le 5 novembre, permettra de mettre en valeur ses photographies grâce à une formation sur le logiciel gratuit Canva. De simples photos pourront ainsi devenir des affiches, cartes de vœux, calendriers, ou encore de belles publications sur Instagram ou Facebook.

Le second, prévu le 24 novembre de 13 h 15 à 16 h 15, aura pour objet les réseaux sociaux et les bonnes pratiques. "Ce ne sera pas un moment rébarbatif et scolaire, mais davantage une discussion ouverte avec les jeunes sur leur usage des réseaux sociaux", assure notre interlocutrice. Cet atelier sera d’ailleurs réservé aux ados de 12 à 14 ans.

Un troisième atelier numérique est également programmé. Cette fois, avec l’appui d’Interface3 Namur, la bibliothèque s’attaquera à la fracture digitale entre les hommes et les femmes. "L’ASBL namuroise a relevé que de nombreuses femmes ont été démunies face aux outils informatiques lorsque nous nous sommes retrouvés confinés. Lors de cet atelier, les participantes se verront initiées aux bases d’internet : la sécurité des comptes, les achats en ligne, outils pratiques, etc.", annonce la responsable. Le rendez-vous se fera le lundi 15 novembre de 10 à 12 h.

La bibliothèque relance également son ciné-club ce vendredi 5 novembre à 19 h, avec la diffusion de "Bonjour le Monde", de Anne-Lise Koehler et Éric Serre.

Chaque mois, le ciné-club proposera un film susceptible de réunir toute la famille pour un coût de seulement 2 euros par personne. "Les séances se passeront à la salle des mariages de l’administration communale. Les conditions de visionnage et d’écoute seront exceptionnelles, comme dans un vrai cinéma, grâce à du matériel de pointe fourni par la Province", précise Céline Rembaud. Seul le film du mois de décembre, "Mission Noël", sera réservé uniquement aux enfants et sera diffusé gratuitement dans la salle paroissiale de Pecq. La séance sera organisée pour marquer l’inauguration du marché de Noël, le 10 décembre.

En plus de proposer des films familiaux, la bibliothèque a saisi l’opportunité de relancer la série de documentaires "Exploration du Monde", dont les séances avaient lieu autrefois à la salle Roger Lefèbvre à Hérinnes. "J’y allais avec ma grand-mère lorsque j’étais petite", se souvient la bibliothécaire avec nostalgie. Le concept dépoussiéré qui permet de découvrir avec un œil nouveau certaines régions du monde a d’ailleurs connu un beau succès lors de sa première séance, le 20 octobre dernier. Le prochain documentaire concernera le Chili et sera diffusé le 26 novembre à 19 h 30, également dans la salle des mariages.

Enfin, le festival Ramdam s’invite lui aussi dans le programme du ciné-club de la bibliothèque. Cette année, ce sont les enfants qui seront les plus gâtés : un ciné-goûter sera organisé rien que pour eux le mercredi 29 décembre à 15 h pendant lequel ils visionneront une sélection de sept courts-métrages adaptés à leur âge. "Pour les plus grands, de nombreux films des précédents Ramdam sont disponibles à la location au sein de notre bibliothèque", conclut Céline Rembaud.