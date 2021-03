Le recyclage, avantageux pour notre environnement, permet de donner une seconde vie à différentes matières. Aujourd'hui, c'est le cas pour le plâtre et c'est pourquoi, un centre de recyclage a ouvert ses portes au Port Autonome, situé à Pecq. Grâce à un partenariat public-privé entre Ipalle, SUEZ et Dufour/Cogetrina, ce projet a pu voir le jour. Ce lieu unique en Europe permettra de séparer les différents constituants des matériaux afin de réutiliser le plâtre. Ce dernier entraîne énormément de déchets, rien que 15.000 tonnes en Wallonie., déclare Laurent Picron, directeur du recyclage à SUEZ.Le centre de recyclage Replic est situé au Port Autonome, à proximité de la voirie d'eau, ce qui a orienté le choix du site. Afin de garantir un recyclage de qualité, le premier hall est entièrement dédié au stockage, pré-broyage et tri des déchets entrants. Un deuxième hall est consacré au stockage du produit fini. Pour la construction de ce centre, deux millions d'euros ont été investis par les trois partenaires et financés, en partie, par la Région wallonne. Grâce à la mise en place de ce projet, qui est une première en Europe, trois emplois ont été créés.Lors de la présentation du centre de recyclage du plâtre, le ministre Willy Borsus était présent afin de visiter le site et de l'inaugurer. Ce dernier n'a pas hésité à partager son admiration pour ce projet.", conclut le ministre Willy Borsus.