Le permis pour l’extension du commissariat central de la zone de police du Val de l’Escaut a été accordé. Les travaux devraient débuter en 2023.

C’est la bonne nouvelle reçue il y a quelques jours par la zone de police du Val de l’Escaut: le permis d’urbanisme relatif à l’extension du commissariat central, à Pecq, a été accordé. Une nouvelle étape pour cet important projet dont le coût total est estimé à 1,5 million d’euros.

"On ne mène pas ce projet pour simplement le plaisir de s’agrandir ou se vanter d’un commissariat plus grand, souligne le commissaire-divisionnaire Dominique Debrauwere. Cette extension est indispensable, et nous ne pouvons plus attendre pour réaliser cet investissement parce que nous devons répondre aux nouvelles contraintes légales qui nous sont imposées par le Fédéral."