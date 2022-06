Ainsi, les sociétés Thersa et Thermia vont relancer les chaudières. Thersa finit le câblage électrique de toutes les vannes, les panneaux thermiques sont en place et les nouvelles douches sont installées. La toiture semble peu à peu se terminer tandis que l'aménagement de l'accueil a débuté. L'entreprise Eau Air Système poursuit le travail sur le traitement de l'eau et SPIE Belgium continue à s'occuper de l'électricité et de la gestion automatisée de l'ensemble de la piscine. "", se réjouit la piscine les Dauphins.

Une réouverture courant juillet

L'établissement annonce aussi que sa réouverture est programmée courant du mois de juillet 2022. "La date définitive arrivera prochainement". Malgré ce vaste chantier, le centre de sport Xtreme Dance , le studio de smallgroup training, restent toujours accessibles. La Brasserie les Dauphins accueille les plus gourmands et les kinés, ostéopathes, podologues, esthéticiennes d'Azurea ainsi que le centre de bien-être sont ouverts au public.

La troisième et dernière phase débutera en avril 2023. Elle donnera sans aucun doute, un tout autre visage à la piscine, en proposant un espace ludique dédié notamment aux familles. Le grand tobogan jaune tirera sa révérence afin de laisser place à de nouveaux équipements. Les deux autres toboggans seront remplacés par des nouveaux. Des bancs de massage aquatiques et une lagune d’eau chaude pour se relaxer verront également le jour, de quoi ravir une grande partie de la population.