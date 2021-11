En effet, quand vient le printemps, ils quittent leur lieu d’hibernation, la réserve naturelle, pour se rendre dans leur endroit de reproduction, les zones vertes situées au nord de la RNOP. Quand une route fréquentée traverse ce couloir, cela tourne au massacre!

L’investissement de 45 000€ est entièrement subsidié par la Région wallonne. Il permettra de soulager le travail des bénévoles du PCDN et de Lys Nature qui, depuis des années, aident les grenouilles, crapauds et autres tritons à traverser la chaussée. Pour ce faire, sur 1 km, une bâche avait été installée, obligeant les amphibiens à la longer et à tomber dans un seau. Deux fois par jour, les bénévoles portaient le seau de l’autre côté. À l’avenir, les batraciens vont donc traverser seuls, sous la route.