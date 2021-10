Citoyen de la rue Churchill, Luc Boone a développé une fort belle passion: la construction de la réplique d’un voilier à partir de matériaux de récupération.

Une histoire d’autant plus étonnante qu’elle commence en 1974: "J’ai acheté une maquette de 1 sur 150 d’un bateau de la marque Heller: La Sirène, un voilier du XVIIIe siècle, qui a participé à la bataille de Trafalgar. J’ai eu l’idée de le reproduire en multipliant les paramètres par trois. J’ai commencé, puis, en 1976, j’ai rangé mon travail dans un plastique, que j’ai placé au grenier. Avec le travail et les trois enfants, je n’avais plus assez de temps à y consacrer."