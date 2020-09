Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, la Maison de Jeunes Carpe Diem invite tous les amateurs de sport et de sensations fortes, les personnes solidaires et engagées, les casse-cou et toutes les têtes brûlées à la rejoindre pour participer à une course hors du commune, l'Ethic's Run !Cette dernière, qui se tiendra le dimanche 18 octobre, est une course de six kilomètres, hors des sentiers battus, à mi-chemin entre la course à pied et le parcours du combattant. Les participants devront en effet faire face à une succession d'obstacles et de pièges en tout genre sur le thème du lait équitable, le tout pour les amuser tout en les sensibilisant., détaille-t-on du côté de la MJ.À l'arrivée, les coureurs recevront ainsi un sachet garni de produits équitables à déguster ainsi que des goodies.Alors, si vous n'avez pas peur de l'eau, de la boue, des pneus, des ballots de pailles et de bien d'autres surprises, n'hésitez pas à vous inscrire, seul ou en équipe, sur le site de la billeterie ou à la MJ Carpe Diem (rue de Wervicq 133 à Comines), avant le mercredi 14 octobre à minuit. Le prix est fixé à 8€, 5€ pour les partenaires et autres organisations de jeunesse.Les mesures liées au Covid-19 seront évidemment d'application le jour de l'événement.