Mouscron - Comines Ploegsteert: une maison inhabitable suite à un incendie M. Del.

La maison était inoccupée.



Les hommes du feu de la zone de secours de Wallonie picarde ont dû intervenir, ce mercredi vers 15h, à la rue du Rossignol à Ploegsteert, dans l'entité de Comines-Warneton, suite à un incendie qui s'était déclaré au sein d'une habitation.



D'importants moyens des casernes de Mouscron et de Comines ont été dépêchés sur place. On y retrouvait ainsi deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement.



"À notre arrivée, une unité de pompiers venant de Flandre était déjà sur place. Le feu avait pris au premier étage d'une première maison et s'est rapidement propagé à la toiture", a déclaré le capitaine Charles Ysebaert à l'agence Belga.



L'habitation étant inoccupée, les services de secours ont tardé à être avertis. "Les dégâts dus aux fumées et à l'eau sont importants. Cette maison n'est plus habitable. Malgré les moyens déployés, le feu s'est propagé à la toiture d'une maison mitoyenne. Le grenier a été détruit mais la maison peut encore être occupée."



On ne déplore heureusement aucun blessé suite à cette intervention.