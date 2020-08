Plusieurs cas de Covid-19 au sein du centre administratif de Mouscron: la situation est sous contrôle Mouscron - Comines M. Del. La Ville tient à rassurer la population après l'émergence de cas de Covid-19 au sein du CAM. © DR

Ces derniers jours, plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été détectés au sein du CAM. Très rapidement, un protocole minutieux a été déclenché afin de préserver la santé de l'ensemble du personnel communal ainsi que celle des visiteurs.



Les agents déclarés positifs ont directement été priés de s'isoler chez eux tandis que leurs plus proches collègues ont été invités à se soumettre à des tests de dépistage tout en respectant une quatorzaine. "La situation est scrupuleusement suivie et sous contrôle", signale-t-on du côté de l'administration communale. Depuis le début, la bourgmestre Brigitte Aubert ainsi que les services compétents de la Ville suivent la situation épidémiologique de très près.



"Ce jeudi, par mesure de précaution et pour écarter tout cas positifs asymptomatique, une opération de testing élargie a également été organisée. En collaboration avec la médecine du travail et le Centre Hospitalier de Mouscron, des tests de dépistage ont été menés auprès de membres du personnel communal." Il s'agit-là d'une initiative de prévention propre à l'administration, agissant comme employeur soucieux de la santé et du bien-être de toutes et tous.



Comme l'assure la Ville, un tracing des contacts étroits des éventuels nouveaux cas positifs découverts sera établis et, bien évidemment, ces personnes seront placées en quarantaine.



"La Ville tient, une nouvelle fois, à rassurer les citoyens passés par le CAM dernièrement ou qui doivent s'y rendre. Vu les mesures mises en place et la prise de précautions, les visiteurs n'ont encouru et n'encourent aucun risque lié au coronavirus."