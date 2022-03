La zone de police de Grensleie (Menin) a communiqué sur une opération de contrôle menée jeudi dernier, conjointement avec ses collègues hurlus, qui en ont aussi parlé sur les réseaux sociaux.

Dix policiers des deux zones ont effectué des contrôles, de 14 à 20 h, sur la RN58 ainsi qu’aux rues proches des Garennes et du Purgatoire. Douze procès-verbaux ont été rédigés dont trois ont dû être payés illico par des étrangers pour une somme totale de 638€.

Dans ce florilège, pas moins de sept conducteurs n’avaient pas de certificat valide d’immatriculation ! On peut encore souligner que deux chauffeurs n’avaient pas de certificat d’assurance valide et que trois conducteurs n’ont pas pu présenter de permis de conduire valide. On vous passe ceux arrêtés sans ceinture de sécurité, ayant "oublié" de payer leur taxe wallonne de circulation, téléphonant au nez et à la barbe des agents, n’ayant pas de carte d’identité sur eux, conduisant sous l’effet du cannabis…

Le motard qui n’était pas droit dans ses bottes…

Nos confrères de Het Laatste Nieuws rajoutent que le comportement étrange d’un motard durant le contrôle - il a percuté un poteau d’éclairage ! - a mené à une poursuite et arrestation rapide, comme l’a expliqué le commissaire Stefaan Vannieuwenhuyse, porte-parole de la zone de police de Grensleie, à nos confrères. "Nous avons remarqué son comportement étrange et, lorsque nous avons voulu arrêter l’homme, il a pris la fuite. La poursuite a conduit à une route rurale où l’homme est tombé. Le motard français a alors été arrêté. Il n’avait pas de permis, son deux-roues n’était pas assuré et l’enquête a permis de découvrir que le véhicule avait été volé en France, l’an dernier."

Ces collaborations entre les zones de Grensleie et Mouscron continueront à l’avenir, dit toujours le porte-parole flamand. "Nous avons chacun des informations de notre côté de la frontière provinciale et c’est bien qu’elles soient partagées à certains moments. Cela enrichit les deux parties et nous permet d’agir encore plus efficacement. De cette façon, nous proposons un service encore meilleur aux citoyens dans nos zones de police. Dix policiers ont été déployés pour l’action, dont deux motards."