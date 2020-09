"Cela sera quelque chose de différent de ce que les Mouscronnois sont habitués à découvrir année après année", souligne la bourgmestre Brigitte Aubert. En effet, pas d'allumoirs ni de cortège des Géants et de fête des Baillis cette année mais un week-end très riche dans sa programmation !



Dans un premier temps, les Hurlus seront en visite dans les différentes écoles de l'entité du 18 septembre au 2 octobre. "Si les cortèges des allumoirs ont été annulés, les maternelles et première et deuxième primaires recevront la visite des Hurlus dans leur classe", signale Pauline Vanderbeke du Syndicat d'initiative de Mouscron. Les enfants seront invités à venir déguisés en Hurlus ou à porter du vert et de l'orange. "75 classes se sont déjà inscrites et chacune verra ce moment immortalisé par une photo de classe en mode Hurlu. Toutes les photos seront ensuite exposées au centre administratif à partir du 3 octobre."



Le week-end des 3 et 4 octobre, les Mouscronnois pourront retrouver de nombreux spectacles de rue répartis en trois endroits bien distincts à savoir la Rénovation urbaine, la Grand'Place et l'Esplanade du Marius Staquet. Christian Debaere, directeur du centre culturel, a programmé douze troupes qui joueront chacune deux représentations.



"En temps normal, préparer 24 spectacles en quinze jours aurait été très compliqué. Dans le contexte actuel, ce n'est pas le cas puisque les artistes ne demandent pas mieux de jouer", assure-t-il. Difficile de se montrer exhaustif dans la programmation des spectacles tant le programme est dense mais citons tout de même les deux barmans de Chiringuito Paradise, le brass band de Mononk's Band, une pêche aux histoires par la compagnie des Bonimenteurs ou encore la fanfare de Funky Bodding.



Chaque spectacle pourra accueillir une centaine de personnes. Les règles sanitaires seront évidemment respectées et les spectateurs ne devront pas oublier leur masque.



Des enquêtes et des Géants



Le samedi 3 octobre, petits et grands auront l'occasion de devenir de vrais enquêteurs. La Maison du Tourisme vous proposera de trouver qui a volé le butin des Hurlus, entre 14h et 17h, tandis que le Centre Marcel Marlier et Martine vous inviteront à trouver en quelle année les Hurlus ont envahi Mouscron. Une journée qui sera également marquée par l'arrivée de Tour of Hope Bike du Relais pour la vie, que devait accueillir Mouscron en juin dernier. "Ce n'est que partie remise en mai prochain", assure la bourgmestre.



Le lendemain, dimanche 4 octobre, place à 10h à la traditionnelle bénédiction des animaux à la Rénovation urbaine. "Jusqu'à présent, les animaux ne sont pas encore touchés par le Covid donc nous pouvons maintenir cette activité", plaisante l'échevin des Festivités, Laurent Harduin. À 12h, rendez-vous au Perron de l'Hôtel de Ville pour l'inauguration du Hurlus. Enfin, si les Géants ne pourront pas parader, ils seront tout de même à retrouver de manière statique dans les rues du Centre-Ville. "Un plan pourra être retiré gratuitement à la Maison du Tourisme pour avoir toutes les informations sur ces Géants", précise encore Pauline Vanderbeke.



Les commerçants du centre-ville ont également bien été impliqués dans l'événement puisqu'en y effectuant des achats, il sera possible de gagner un Hurlu. De plus, différents restaurateurs vont proposer tout le week-end leur recette de boulettes, un tirage au sort sera réalisé par restaurant pour également remporter des Hurlus.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, la Fête des Hurlus n'aura pas lieu cette année... Mais les Hurlus seront tout de même à la fête le premier week-end d'octobre ! La nuance est bel et bien présente rien que dans le nom des festivités, intitulées Les Hurlus entre en scène.