Projet des 3 Herseaux : "Ce n'est clairement pas une nécessité, nous crions stop !" Mouscron - Comines M. Del. Ludovic Vandersteene, qui a créé le groupe Facebook Non au projet des 3 Herseaux, a interpellé le Collège communal sur cet important projet immobilier. © D.R.

Comme le permet le Code de la démocratie locale, un citoyen peut interpeller directement le Collège communal en séance publique du conseil communal. Ce droit, Ludovic Vandersteene en a dernièrement fait usage. Le citoyen a ainsi voulu s'exprimer sur le projet Via Nova, plus communément appelé les 3 Herseaux, un projet immobilier conséquent où plus de 110 logements vont sortir de terre à l'horizon 2023.



Les riverains ne sont quant à eux pas favorable à ce projet et se mobilisent contre. "Nous sommes de plus en plus nombreux à nous demander pourquoi la commune continue à détruire le peu de zones vertes qu'il nous reste, souligne Ludovic Vandersteene. C'est dans ce contexte que j'ai créé le groupe Facebook Non au projet des 3 Herseaux qui rassemble à ce jour plus de 1 700 citoyens de notre commune. Je parle au nom de tous ces citoyens. Ce projet s'inscrit pleinement dans la bétonisation des zones vertes. Il aura pour conséquence de nous faire prendre encore plus de 82 hectares de nature à Herseaux alors qu'il ne reste déjà plus grand-chose sur cette partie de la commune."



Le citoyen se demandait pourquoi la Ville, qui souhaite créer des zones de forêt urbaine, ne préserve pas les zones déjà existantes. "De plus, la zone concernée par le projet Via Nova est traversée par un sentier nature et patrimoine d'Herseaux. Nous ne comprenons pas cette volonté de l'enclaver par des habitations. Qui aurait envie de se promener au milieu d'habitations pour profiter de la nature ? D'autant que ces constructions y auront détruit la biodiversité."



La mobilité pose également question. "La situation est déjà catastrophique, assure Ludovic Vandersteene qui évoque la sécurité des enfants aux abords de l'école du Christ-Roi. Ce projet va encore aggraver la situation. Vous êtes au courant de ce souci depuis de nombreuses années. En 2014 déjà, des citoyens vous ont interpellé à ce sujet lors d'une réunion relative à ce projet. Alors pourquoi, depuis tout ce temps, rien n'a été fait pour améliorer la mobilité ? Depuis sept ans, vous auriez pu agir."



Ludovic Vandersteene rappelait encore qu'il n'est pas obligatoire de construire dans une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC). "Celle-ci ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Puis, vu le nombre de logements et de projets déjà en construction dans notre commune, plus de 600, celui-ci n'est clairement pas une nécessité. Est-ce cela votre vision de l'avenir ? Une ville bétonnée où la campagne serait absorbée par une ville où les promenades ne se feront qu'à travers les quartiers, une ville où la nature n'existera plus ? Nous crions stop."



Pas de problème supplémentaire Face à cette interpellation, la bourgmestre Brigitte Aubert se voulait claire immédiatement. "Nous ne sommes pas pour détruire les zones vertes que nous aimons aussi. Nous ne parlons cependant pas ici de zone verte mais de zone d'aménagement concerté. Par ailleurs, le tiers de notre territoire est couvert par des zones non urbanisables dont, contrairement à ce que vous pensez, une bonne partie se trouve sur le territoire d'Herseaux."



Concernant le sentier nature et patrimoine, la bourgmestre assure qu'il garde sa place dans le site. "Il n'est nullement impacté par l'urbanisation actuelle du projet. S'agissant d'une voie ferrée, le tracé constitue un élément du maillage écologique comme élément de liaison au même titre que la ligne actuelle." Brigitte Aubert s'est ensuite épanchée sur la biodiversité. "La zone n'offre pas d'intérêt en termes de biodiversité. Aucune espèce animale ou végétale sensible ou endémique ne s'y retrouve. Au contraire, un nouvel aménagement pourrait apporter une plus grande biodiversité à condition qu'il soit bien fait. Et c'est ce que nous avons demandé dans le cadre de ce projet."



Enfin, en ce qui concerne la mobilité, la bourgmestre assure que le projet ne viendra pas aggraver la situation existante. "D'autant que nous pouvons espérer que les enfants résidant dans ce quartier iront à pied s'ils décident de fréquenter cette école. Une mise en sens unique sera proposée pour faciliter la sécurisation des abords de l'école Christ-Roi. D'autre part, la localisation de ce projet encourage la multimodalité. En effet, la proximité de la gare d'Herseaux et des commerces de proximité seront accessibles aux modes doux."



Des réponses qui n'ont visiblement pas convaincu le citoyen.



"Au niveau de la biodiversité, je n'ai jamais vu qu'il y en avait plus en construisant des maisons. Au niveau de la mobilité, vous dites que cela ne changera pas, même avec 110 maisons en plus, soit plus de 300 personnes. Alors que la situation est déjà très critique pour l'instant. Je ne comprends pas vos dires. Gérer la sécurité de nos enfants doit être fait avant toute chose, avant tout projet, c'est une demande de tous les citoyens herseautois. Durant le confinement, et encore actuellement, beaucoup de monde se promène à cet endroit. C'est un grand chemin de balades pour tous les Mouscronnois. Vous devez en tenir compte", concluait Ludovic Vandersteene.